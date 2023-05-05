***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Takvim
05.05.2023 18:35
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2023 yılı 1. çeyrek finansal sonuçları 08.05.2023 Pazartesi günü KAP'ta yayımlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2023 31/03/2023 08/05/2023
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147562
BIST
18:054.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -83,59
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
18:0519,5041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0352
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5223
En Düşük
19,3665
18:0521,4769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0139
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
18:051.265,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -19,34
|Açılış
|: 1.265,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HURGZ
|4,40
|11.144.030
|% 10,00
|
|MAKIM
|21,90
|29.695.894
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,06
|11.815.011
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|159.233.127
|% 9,93
|
|SELVA
|9,44
|112.403.243
|% 9,90
|
|PAMEL
|145,80
|74.768.940
|% -10,00
|
|UZERB
|161,10
|1.897.687
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|804.658.186
|% -9,99
|
|YBTAS
|49.685,70
|1.629.651
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|THYAO
|125,50
|2.446.182.716
|% -1,72
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|EREGL
|29,96
|1.802.135.517
|% -3,10
|
|EKGYO
|5,28
|883.557.233
|% -3,65
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|ISCTR
|10,65
|1.086.430.960
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,20
|757.668.269
|% -1,50
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4958
|19,5138
|% 0,23
|
|Euro
|21,5123
|21,5207
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,5974
|24,7208
|% 0,69
|
|Frank
|21,8116
|21,9430
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1850
|5,2110
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-33,87
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-19,99
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.532
|4.648
|19,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.317
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,09
|-0,24
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|2,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GWIND
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 000 adet işlem
-
17:58AVTUR
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 999 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 29, 730.00 milyon TL de
-
17:57AKENR
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 984 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 933 adet işlem