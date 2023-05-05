***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Takvim









***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 2023 yılı 1. çeyrek finansal sonuçları 08.05.2023 Pazartesi günü KAP'ta yayımlanacaktır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2023 31/03/2023 08/05/20232. Çeyrek- - -3. Çeyrek- - -Yıllık- - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147562BIST