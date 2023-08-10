***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Takvim
10.08.2023 12:26
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2023 yılı 2. çeyrek finansal sonuçları 10.08.2023 tarihinde (bugün) KAP'ta yayımlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2023 30/06/2023 10/08/2023
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183423
BIST
'
13:277.737
En Düşük
|Değişim
|: 1,80%
|| 136,61
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.746
13:2727,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0515
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0431
En Düşük
26,4619
13:2729,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2236
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8556
En Düşük
28,7774
13:271.670,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,75
|Açılış
|: 1.670,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,68
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler13:27
|GLRYH
|11,44
|93.038.427
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|12.537.285
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|8.231.947
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|445.779.030
|% 9,99
|
|PRZMA
|30,94
|5.706.864
|% -9,95
|
|VERTU
|35,40
|142.975.088
|% -9,46
|
|DERIM
|16,28
|68.576.843
|% -9,20
|
|QNBFL
|185,20
|602.494
|% -8,90
|
|YKSLN
|11,54
|50.105.947
|% -8,41
|
|THYAO
|265,80
|7.937.673.181
|% 2,23
|
|YKBNK
|16,68
|6.100.751.865
|% 3,99
|
|ISCTR
|18,33
|5.853.399.891
|% 3,97
|
|AKBNK
|32,80
|5.418.144.526
|% 5,94
|
|ASTOR
|121,20
|3.474.293.628
|% 3,50
|
|YKBNK
|16,68
|6.100.751.865
|% 3,99
|
|ISCTR
|18,33
|5.853.399.891
|% 3,97
|
|SKBNK
|3,58
|995.707.405
|% 4,68
|
|AKBNK
|32,80
|5.418.144.526
|% 5,94
|
|ADESE
|2,28
|371.975.872
|% 5,07
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0354
|27,0416
|% 0,19
|
|Euro
|29,8080
|29,8556
|% 0,75
|
|Sterlin
|34,4021
|34,5746
|% 0,47
|
|Frank
|30,8313
|31,0170
|% 0,55
|
|Riyal
|7,1867
|7,2228
|% 0,15
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|8,02
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|7,75
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-34,00
|
|Tam
|11.130
|11.210
|-5,00
|
|Yarım
|5.574
|5.631
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.787
|2.815
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,84
|0,15
|
|B. Petrol
|87,26
|87,26
|-0,29
|