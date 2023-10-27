***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Takvim
27.10.2023 14:31
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2023 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarının 31.10.2023 Salı günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2023 30/09/2023 31/10/2023
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210798
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,1917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0310
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0709
18:0529,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0647
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,7079
18:051.819,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 21,96
|Açılış
|: 1.819,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1537
|28,1917
|% 0,11
|
|Euro
|29,7772
|29,8334
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,0383
|34,2090
|% -0,03
|
|Frank
|31,1367
|31,3242
|% -0,20
|
|Riyal
|7,4907
|7,5283
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|21,00
|
|Altın Gr.
|1.813
|1.813
|15,52
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.015
|12.136
|88,00
|
|Yarım
|6.026
|6.093
|44,00
|
|Çeyrek
|3.004
|3.047
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|20,77
|20,80
|0,15
|
|B. Petrol
|90,58
|90,58
|2,65
|