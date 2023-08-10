***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması" çerçevesindeMevcut koşullarda 2023 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin revize beklentiler aşağıda sunulmaktadırKonsolide Gelirlerdeki Artış : ~ %90Konsolide FAVÖK Artışı : ~ %85http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184140BIST