***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
10.08.2023 21:23
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması" çerçevesinde
Mevcut koşullarda 2023 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin revize beklentiler aşağıda sunulmaktadır
Konsolide Gelirlerdeki Artış : ~ %90
Konsolide FAVÖK Artışı : ~ %85
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184140
BIST
'
18:057.442
En Düşük
|Değişim
|: -2,09%
|| -159,15
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.398
En Yüksek
7.766
18:0527,0361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0460
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0648
En Düşük
26,4619
18:0529,7367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1047
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
18:051.663,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.663,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|248,70
|8.485.147
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|360.868.690
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|51.710.816
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|16.016.554
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|213.628.673
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|14.149.836
|% -10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|160.591.430
|% -10,00
|
|VKFYO
|33,48
|94.688.154
|% -10,00
|
|YKSLN
|11,34
|76.755.107
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|73.294.480
|% -10,00
|
|THYAO
|258,50
|15.098.529.954
|% -0,58
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|ASTOR
|120,60
|8.076.056.230
|% 2,99
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|SKBNK
|3,75
|2.713.729.722
|% 9,65
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,50
|3.323.172.753
|% -6,18
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0172
|27,0361
|% 0,17
|
|Euro
|29,6907
|29,7367
|% 0,35
|
|Sterlin
|34,1918
|34,3633
|% -0,15
|
|Frank
|30,7306
|30,9158
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1823
|7,2184
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|1,35
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.086
|11.198
|-17,00
|
|Yarım
|5.552
|5.625
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.812
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,77
|0,09
|
|B. Petrol
|86,52
|86,52
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59POLTK
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 5, 280.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 327 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 845, 180 adet işlem
-
17:57KLGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 916, 342 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 95 kaybederek (% -1.54 ) 8, 133
-
17:56
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YKSLN, DGGYO