***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
14.07.2023 19:01
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesine istinaden, Şirketimizin ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet ve mal satışı işlemlerinin 2023 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarının %10'unu aşması öngörülmekte olup benzer koşullarda devam ettirilecek işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
2022 yılında ilişkili taraflarla olan alım işlemlerinde, satışların maliyeti toplamına göre %10 limitini aşan işlem olmamış ve 2023 yılında da %10 limitini aşmayacağı öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172449
BIST
'
18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 69,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1689
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
18:0529,4421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2137
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
18:051.647,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.647,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.587.848
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1600
|26,1784
|% 0,61
|
|Euro
|29,3694
|29,4401
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,1933
|34,3648
|% 0,26
|
|Frank
|30,2353
|30,4174
|% 0,11
|
|Riyal
|6,9510
|6,9858
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,40
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,22
|
|Cumhuriyet
|10.950
|11.116
|-29,00
|
|Tam
|10.621
|10.844
|61,00
|
|Yarım
|5.311
|5.447
|30,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.724
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,96
|20,98
|0,14
|
|B. Petrol
|80,39
|80,39
|-0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TNZTP
Yüzde 9.91 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 825, 747 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA