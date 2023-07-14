***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.Rapor'un Sonuç Bölümü:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesine istinaden, Şirketimizin ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet ve mal satışı işlemlerinin 2023 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarının %10'unu aşması öngörülmekte olup benzer koşullarda devam ettirilecek işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.2022 yılında ilişkili taraflarla olan alım işlemlerinde, satışların maliyeti toplamına göre %10 limitini aşan işlem olmamış ve 2023 yılında da %10 limitini aşmayacağı öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172449BIST