***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.09.2023 10:18
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-20077 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği'nin ''Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri'' başlıklı 8. maddesi kapsamında, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197240
BIST
'
13:098.354
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 49,38
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.291
En Yüksek
8.387
13:0927,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0491
|Açılış
|: 27,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
13:0928,9100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0673
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
13:091.675,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,05
|Açılış
|: 1.675,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.672,18
BIST En Aktif Hisseler13:07
|GOZDE
|32,12
|124.287.904
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|78.438.529
|% 10,00
|
|MERCN
|50,95
|57.818.598
|% 10,00
|
|ISBTR
|388.511,60
|1.165.535
|% 10,00
|
|VAKKO
|106,80
|66.267.407
|% 9,99
|
|TUCLK
|80,30
|82.224.354
|% -9,98
|
|KNFRT
|22,92
|101.845.244
|% -7,43
|
|KSTUR
|827,40
|123.283
|% -7,29
|
|SNPAM
|48,20
|432.402
|% -7,22
|
|ORMA
|112,00
|84.448
|% -6,59
|
|TUPRS
|171,30
|6.845.223.243
|% 3,19
|
|THYAO
|234,70
|6.485.087.454
|% 0,95
|
|ISCTR
|25,84
|3.629.591.369
|% 2,70
|
|KRDMD
|29,88
|3.056.193.162
|% -1,26
|
|KONTR
|330,90
|2.548.277.696
|% -1,69
|
|ZOREN
|5,37
|1.887.843.602
|% 5,92
|
|KATMR
|2,40
|595.970.177
|% -3,23
|
|SKBNK
|6,39
|1.280.330.153
|% 8,12
|
|ISCTR
|25,84
|3.629.591.369
|% 2,70
|
|EKGYO
|8,13
|1.006.333.473
|% -0,61
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2462
|27,2544
|% 0,18
|
|Euro
|28,8937
|28,9061
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,1080
|33,2741
|% -0,06
|
|Frank
|29,7488
|29,9280
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2453
|7,2816
|% 0,18
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-3,47
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|11.350
|11.522
|-25,00
|
|Tam
|11.116
|11.185
|-13,00
|
|Yarım
|5.575
|5.616
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|-0,82
|