***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı olan ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Bağlı Ortaklık") Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 10.11.2023 tarih ve 2023/8 sayılı karar uyarınca,Bağlı Ortaklığın su¨rdu¨ru¨lebilir büyümeyi sağlamak, sermaye ve likit yapısını güçlendirmek, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak olan yeni girişim sermayesi yatırımlarına finansman sağlamak ve 12.05.2022 tarihinde %1'ini satın aldığı ve eş zamanlı olarak kalan %99 payı satın almak için opsiyon edindiği Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘nin söz konusu opsiyon hakkını kullanmak amacıyla 25.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 125.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde nitelikli yatırımcıya satış kapsamında 52.000.000.-TL'ye çıkarılmasınaMevcut ortak ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. açısından, yeni pay alma hakkının tamamen nitelikli yatırımcıya satış amacıyla usulüne uygun olarak kısıtlanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç belgesi başvurusunu onaylaması halinde sermaye artırımı dolayısıyla çıkarılacak beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 27.000.000 adet (B) grubu payın nitelikli yatırımcıya satılmasına, nitelikli yatırımcının yapacağı 956.291.684.-TL'lik ödemenin 27.000.000.-TL'lik kısmının Sermaye Payı olarak, 929.291.684.-TL'lik kısmının da Emisyon Primi olarak Şirket hesaplarına aktarılmasına,Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve ilgili iş ve işlemlerin gereği gibi ifa edilmesinekarar verilmiştir.Bağlı Ortaklık'ın Sermaye Piyasası Kurulu'na yapacağı başvuru sürecindeki gelişmeler ile ilgili olarak yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217139BIST