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***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2023 19:09
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022, 03.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Bağlı Ortaklık")'nin, kamuya 12.05.2022 tarihinde duyurulmuş olan yatırım kararı ile ilgili olarak Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 10.11.2023 tarih ve 2023/8 sayılı karar uyarınca
Bağlı ortaklık 12.05.2022 tarihinde www.tiklagelsin.com internet sitesi ve mobil platformlar üzerinden müşterilere hizmet vermekte olan online yemek sipariş platformunun ve bu platforma ilişkin uygulamalar (applications) da dahil her türlü gayri maddi hakkın sahibi olan Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ata Express")‘nin %1'lik payını TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi ("TFI Tab Gıda")'nden 7.130.000.-TL bedelle satın almış ve 10.000.000.TL bedel karşılığında 18 ay boyunca geçerli olacak şekilde geri kalan %99 oranındaki payı da 705.870.000.TL bedelle almak üzere opsiyon hakkı edinmiş idi.
Bu doğrultuda Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan birisi olan SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'den temin edilen değerleme raporu uyarınca Ata Express'in 30 Eylül 2023 itibarıyla adil ve makul yaklaşık piyasa değerinin 1.563.515.173.-TL olarak hesaplandığı bilgisine ulaşmıştır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda Ata Express'in piyasa değerinin opsiyon hakkının edinildiği tarihden bu yana 850.515.173 TL arttığı, diğer bir deyişle Ata Express'in değer kazandığı ve opsiyon hakkının daha önce kararlaştırılmış olan çerçevede kullanılmasının Bağlı Ortaklık menfaatine olacağı görülmüş olup, bu doğrultuda geri kalan paylar için opsiyon hakkının kullanılmasına karar verilmiştir.
Opsiyon hakkı kapsamında satın alma bedeli 705.870.000.-TL olup, daha önce ödenmiş olan 10.000.000.-TL opsiyon bedelinin mahsup edilmesi neticesinde bakiye olan 695.870.000.-TL'lik tutar TFI Tab Gıda'ya satın alım aşamasında ödenecektir. Bu satın alma işlemi neticesinde Bağlı Ortaklık, Ata Express paylarının %100'üne tek başına sahip olacaktır.
Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun sonuç bölümü ekte yer almaktadır.
Buna ilaveten, Bağlı Ortaklık tarafından ödenecek satın alma bedeli, Bağlı Ortaklık nezdinde gerçekleştirilmesi planlanan sermaye artırımı suretiyle nitelikli yatırımcıya satış işlemleri kapsamında elde edilecek fondan karşılanacağından, Bağlı Ortaklık'ın bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç belgesi onayına ilişkin başvuru sonuçlandığında, pay devir işlemleri tamamlanacaktır. Sürece ilişkin gelişmelerden yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.
İlerleyen dönemde başka marka iş birlikleri yapılması ve ürün çeşitliliğinin arttırılması planlanmaktadır. Bu sayede Bağlı Ortaklığın ve Şirketimizin değerinin ve karlılığının arttırılması hedeflenmektedir
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217140


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