***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı olan ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Bağlı Ortaklık") Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 10.11.2023 tarih ve 2023/8 sayılı karar uyarınca 10.11.2023 tarihinde yayınlamış olduğumuz özel durum açıklaması kapsamındaBağlı Ortaklık tarafından, Bağlı Ortaklık paylarının sermaye artırım yolu ile nitelikli yatırımcıya satışına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.11.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.Bağlı Ortaklık'ın Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru sürecindeki gelişmeler ile ilgili olarak yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217641BIST