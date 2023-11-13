***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2023 19:59
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı olan ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Bağlı Ortaklık") Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 10.11.2023 tarih ve 2023/8 sayılı karar uyarınca 10.11.2023 tarihinde yayınlamış olduğumuz özel durum açıklaması kapsamında
Bağlı Ortaklık tarafından, Bağlı Ortaklık paylarının sermaye artırım yolu ile nitelikli yatırımcıya satışına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.11.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Bağlı Ortaklık'ın Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru sürecindeki gelişmeler ile ilgili olarak yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217641
BIST
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18:057.568
En Düşük
|Değişim
|: -2,61%
|| -203,04
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.568
En Yüksek
7.786
18:0528,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0054
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5978
En Düşük
28,5819
18:0530,6178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0036
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6236
En Düşük
30,5922
18:051.789,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.789,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.789,79
En Düşük
1.788,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVTUR
|10,45
|12.566.029
|% 10,00
|
|ATATP
|65,45
|55.872.472
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|19.520.291
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|67.686.704
|% 9,99
|
|GRTRK
|40,54
|256.406.772
|% 9,98
|
|QNBFL
|990,00
|5.093.010
|% -10,00
|
|ISBTR
|576.642,50
|12.109.493
|% -10,00
|
|ISBIR
|163,90
|11.070.553
|% -9,99
|
|VANGD
|24,90
|4.320.123
|% -9,98
|
|ORMA
|243,30
|8.985.752
|% -9,97
|
|THYAO
|232,20
|13.509.754.051
|% 1,35
|
|REEDR
|27,30
|4.216.158.797
|% 1,64
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|TUPRS
|147,00
|3.713.749.402
|% -1,87
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|ZOREN
|4,98
|911.665.769
|% -4,60
|
|IHLAS
|1,37
|216.469.820
|% 9,60
|
|YKBNK
|16,12
|2.501.645.243
|% -4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5639
|28,6205
|% 0,11
|
|Euro
|30,6038
|30,6371
|% 0,05
|
|Sterlin
|35,0019
|35,1775
|% 0,00
|
|Frank
|31,5774
|31,7676
|% -0,02
|
|Riyal
|7,6001
|7,6382
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,29
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|868,44
|870,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,69
|989,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,72
|82,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,28
|1.946,51
|% 0,66
|