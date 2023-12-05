***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2023 17:35
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2022, 04.10.2022, 04.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP GSYO) Genel Müdürü Sn. Hamit CAN, Ata Grubu bünyesinde farklı bir görevde devam edecek olması nedeniyle 5 Aralık 2023 tarihi itibariyle ATP GSYO'da Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olup, yerine Yönetim Kurulu'nun bugün aldığı karar doğrultusunda ATP GSYO'da Genel Müdür Yardımcısı Sn. Alp Can GÖKDENİZ atanmıştır.
Sn. Alp Can GÖKDENİZ 6 Aralık 2023 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görevine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222450
BIST
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17:598.057
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -29,82
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.023
En Yüksek
8.121
17:5928,9127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
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28,9495
En Düşük
28,8018
17:5931,2276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,1191
|Açılış
|: 31,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
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31,4009
En Düşük
31,1629
17:591.873,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -10,58
|Açılış
|: 1.873,97
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|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
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1.898,57
En Düşük
1.868,99
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EKOS
|36,30
|131.071.133
|% 10,00
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|BAKAB
|85,25
|63.419.117
|% 10,00
|
|MARBL
|18,48
|111.838.548
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.824.416
|% 10,00
|
|LIDER
|163,80
|381.590.889
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|18.799.807
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,60
|4.102.072
|% -9,92
|
|EUKYO
|14,26
|12.523.679
|% -8,59
|
|MTRYO
|8,00
|5.950.944
|% -6,92
|
|THYAO
|259,00
|8.371.744.925
|% -1,15
|
|AKBNK
|36,56
|3.266.948.198
|% 0,94
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|EREGL
|40,00
|2.965.946.182
|% -0,05
|
|ZOREN
|5,08
|909.908.235
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,38
|1.070.262.297
|% -1,47
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|CANTE
|20,44
|2.572.256.004
|% -0,68
|
|YKBNK
|20,28
|2.179.247.911
|% -1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8881
|28,9127
|% -0,01
|
|Euro
|31,1873
|31,2276
|% -0,38
|
|Sterlin
|36,2807
|36,4627
|% -0,37
|
|Frank
|32,8780
|33,0761
|% -0,31
|
|Riyal
|7,6779
|7,7164
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|902,71
|903,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,81
|939,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,89
|77,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,17
|2.018,45
|% 0,66
|