***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2022, 04.10.2022, 04.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP GSYO) Genel Müdürü Sn. Hamit CAN, Ata Grubu bünyesinde farklı bir görevde devam edecek olması nedeniyle 5 Aralık 2023 tarihi itibariyle ATP GSYO'da Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olup, yerine Yönetim Kurulu'nun bugün aldığı karar doğrultusunda ATP GSYO'da Genel Müdür Yardımcısı Sn. Alp Can GÖKDENİZ atanmıştır.Sn. Alp Can GÖKDENİZ 6 Aralık 2023 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görevine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222450BIST