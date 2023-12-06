***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2023, 13.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in bağlı ortaklığı olan ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Bağlı Ortaklık") tarafından Bağlı Ortaklık paylarının sermaye artırım yolu ile nitelikli yatırımcıya satışına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvuru 13.11.2023 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.Bağlı Ortaklık paylarının sermaye artırım yolu ile nitelikli yatırımcıya satışına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya yapılmış olan 13.11.2023 tarihli başvurunun, SPK'nın i-SPK 48.12 (24/12/2020 tarih ve 78/1586 s.k.) sayılı İlke Kararı'nda belirtilen şekilde rakamsal olarak güncellenmesiBağlı Ortaklık çıkarılmış sermayesinin 25.000.000.-TL'den 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına Bağlı Ortaklık çıkarılmış sermayesinin, SPK'nın uygunluk görüşü vermesi halinde 50.000.000.-TL'ye çıkarılmasından sonra, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere tekrar 54.000.000.-TL'lik sermaye artışı yapılmasına ve Bağlı Ortaklık çıkarılmış sermayesinin 104.000.000.-TL'ye çıkarılmasınaDiğer bir deyişle su¨rdu¨ru¨lebilir büyümeyi sağlamak, sermaye ve likit yapısını güçlendirmek, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak olan yeni girişim sermayesi yatırımlarına finansman sağlamak ve 12.05.2022 tarihinde Bağlı Ortaklık'ın %1'ini satın aldığı ve eş zamanlı olarak kalan %99 payı satın almak için opsiyon edindiği Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘nin % 99'una tekabül eden payına ilişkin olarak söz konusu opsiyon hakkını kullanmak amacıyla Bağlı Ortaklık'ın çıkarılmış sermayesinin 125.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde nitelikli yatırımcıya satış kapsamında 104.000.000.-TL'ye çıkarılmasına mevcut ortak ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. açısından, yeni pay alma hakkının tamamen nitelikli yatırımcıya satış amacıyla usulüne uygun olarak kısıtlanmasına, SPK'nın ihraç belgesi başvurusunu onaylaması halinde sermaye artırımı dolayısıyla çıkarılacak beheri 1.-TL nominal değerli 54.000.000 adet (B) grubu payın nitelikli yatırımcıya satılmasına, nitelikli yatırımcının yapacağı 956.291.684.-TL'lik ödemenin 54.000.000.-TL'lik kısmının Sermaye Payı olarak, 902.291.684.-TL'lik kısmının da Emisyon Primi olarak Şirket hesaplarına aktarılmasına karar verildiğini,Şirketimiz'in 10.11.2023 ve 13.11.2023 tarihinde yayınlamış olduğu özel durum açıklamaları kapsamında planlanan iş ve işlemler bakımından herhangi bir esaslı değişiklik olmadığını, planlanan ilk sermaye artışının, SPK'nın, i-SPK 48.12 (24/12/2020 tarih ve 78/1586 s.k.) sayılı İlke Kararı'nda belirtilen şekilde yerine getirilmesi amacıyla yapıldığını,kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223199BIST