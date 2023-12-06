***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in bağlı ortaklığı olan ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bugün aldığı karar doğrultusundaSermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK 48.12 (24/12/2020 tarih ve 78/1586 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında, anılan başvuru öncesi, Bağlı Ortaklık çıkarılmış sermayesinin 25.000.000.-TL'den 50.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, artan kısmın tamamının mevcut pay sahibi olan Şirketimizin sahip olduğu paylardan doğan yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanılması suretiyle, Şirketimiz tarafından karşılanmasına karar verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.Artan bu sermaye beheri 1.-TL nominal değerli 5.000.000 adet (A) grubu ve beheri 1.-TL nominal değerli 20.000.000 adet (B) grubu paydan oluşacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223200BIST