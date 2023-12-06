***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2023 22:32
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in bağlı ortaklığı olan ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bugün aldığı karar doğrultusunda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK 48.12 (24/12/2020 tarih ve 78/1586 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında, anılan başvuru öncesi, Bağlı Ortaklık çıkarılmış sermayesinin 25.000.000.-TL'den 50.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, artan kısmın tamamının mevcut pay sahibi olan Şirketimizin sahip olduğu paylardan doğan yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanılması suretiyle, Şirketimiz tarafından karşılanmasına karar verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.
Artan bu sermaye beheri 1.-TL nominal değerli 5.000.000 adet (A) grubu ve beheri 1.-TL nominal değerli 20.000.000 adet (B) grubu paydan oluşacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223200
BIST
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18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,8907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0216
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9155
En Düşük
28,8449
18:0531,1486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0118
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,1486
En Düşük
31,0894
18:051.879,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,29
|Açılış
|: 1.879,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.884,41
En Düşük
1.878,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.958,00
|95.728.696
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|505.154.713
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|527.247.986
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|AKBNK
|36,50
|4.742.143.706
|% -0,16
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLAS
|1,17
|195.813.095
|% -4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8804
|28,8907
|% -0,07
|
|Euro
|31,0524
|31,1486
|% 0,04
|
|Sterlin
|36,1996
|36,3811
|% 0,01
|
|Frank
|32,9158
|33,1140
|% 0,04
|
|Riyal
|7,6845
|7,7230
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,89
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|891,56
|894,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|946,14
|952,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,19
|74,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,54
|2.025,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CWENE
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 293.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 572 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, SASA, ODAS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 88 kaybederek (% -2.11 ) 6, 948
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, ICUGS, DERIM, EKOS, SELGD, UMPAS, GLCVY, CMBTN, SAMAT