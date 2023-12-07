***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2023,13.11.2023, 06.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı olan ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Bağlı Ortaklık") Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 6.12.2023 tarih ve 2023/10-11 sayılı kararlar uyarınca 6.12.2023 tarihinde yayınlamış olduğumuz özel durum açıklaması kapsamında Bağlı Ortaklık sermaye artırım işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na 7.12.2023 tarihinde başvuru yapmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223749BIST