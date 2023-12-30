***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2023, 13.11.2023, 06.12.2023, 07.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in bağlı ortaklığı olan ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bağlı Ortaklık) tarafından Bağlı Ortaklık sermaye artırım işlemlerine ilişkin alınan kararlar 6.12.2023 tarihinde ve bu kararlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvurular 7.12.2023 tarihinde özel durum açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştur.SPK'nın 29.12.2023 tarihli ve 2023/82 sayılı bülteninde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve ilgili sair alt düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2024 yılı için tespit edilerek açıklanmıştır. Bu kapsamda Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)'nin 12. Maddesinin 4. fıkrasının c bendinde yer alan kuruluşta başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise mevcut ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi ile öz sermayesinin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutar 2023 yılı için 30.000.000.-TL iken 2024 yılı için 60.000.000.-TL olarak tespit edilmiştir.Bu bağlamda Bağlı Ortaklık'ın yapmış olduğu nitelikli yatırımcıya satış öncesi bedelli sermaye artırımında belirtilmiş olan 50.000.000.-TL'lik tutarın, 2024 yılı yeniden değerleme tutarları da göz önünde bulundurularak sermaye tutarının yeniden arttırılmasına karar verilmiştir.Şirketimiz'in konu ile ilgili daha önce yapmış olduğu özel durum açıklamaları kapsamında planlanan iş ve işlemler bakımından herhangi bir esaslı değişiklik olmadığını, yalnızca SPK'nın ilke kararları ve yeniden değerleme tutarları üzerinden artırılan sermaye tutarında güncelleme yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231009BIST