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***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.12.2023 23:05
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022, 03.02.2023, 10.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Bağlı Ortaklık")'nin Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. ("Ata Express") ile ilgili yatırım kararına ilişkin olarak kamuya 12.05.2022 ve 10.11.2023 tarihlerinde özel durum açıklamaları yapılmıştı.
Bu bağlamda Ata Express hisselerinin sahibi TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş.'den ("TFI Tab Gıda") bugün Bağlı Ortaklık'a gelen bildirim ile özetle
Bağlı Ortaklık'ın sermaye artırımı ve nitelikli yatırımcıya satış için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ("SPK") yaptığı başvurunun henüz sonuçlanmamış olduğunun değerlendirildiği, Bu nedenle Bağlı Ortaklık'ın 30.06.2024 tarihine kadar hisselerin bedelini ödeyip devri tamamlaması şartı ile %89 oranındaki Ata Express payının Sözleşme'de yer alan aynı hüküm ve koşullar ile Bağlı Ortaklık'a devrine ilişkin opsiyon hakkının muhafaza edilebileceği, 30.06.2024'e kadar geçecek sürede, % 89 oranındaki Ata Express payının, Bağlı Ortaklık'ın opsiyon hakkının yukarıda belirtildiği şekilde muhafaza edilmek kaydı ile bir üçüncü kişiye devredilebileceği, Bu çerçevede revize edilecek sözleşmenin karşılıklı olarak imza edilmesi talebi Bağlı Ortaklık'a iletilmiştir.
Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu, 30.12.2023 tarihli toplantısında SPK nezdindeki başvuru süreçlerinin henüz sonuçlanmamış olması ve bugün yapılan özel durum açıklamasında da bahsedilen ATP GSYO'nun nitelikli yatırımcıya satış öncesi bedelli sermaye artırım işlemine ilişkin SPK nezdindeki başvuru süreçlerinin güncelleneceği hususu da göz önüne alınarak, TFI Tab Gıda'nın bildirimini değerlendirmiş ve 12.05.2022 tarihinde edinilen opsiyon hakkının yukarıda belirtilen şartlarda devam etmesinin Bağlı Ortaklık menfaatine olacağı kanaatine varmıştır.
Bu çerçevede Ata Express paylarının devralınmasına ilişkin opsiyon hakkının yukarıda bahsedilen şartlar ile muhafaza edilmesine karar verilmiş olup, bu çerçevede revize edilen sözleşme bugün imzalanmıştır.
Şirketimiz'in 10.11.2023 tarihinde KAP'ta yayınlamış olduğumuz özel durum açıklaması kapsamında belirttiğimiz gibi yukarıdaki şartlara tabi olmak koşulu ile Bağlı Ortaklık'ın Ata Express paylarına ilişkin alım kararı geçerliliğini korumakta olup bu sürecin tamamlanması için SPK başvurusunun sonuçlanması beklenilecektir. İlgili onayların geçerli tarih aralıklarında alınması durumunda opsiyon hakkına konu payların devri için gereken işlemlerin yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231010


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