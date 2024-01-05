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***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2024 18:34
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023, 13.11.2023, 06.12.2023, 07.12.2023, 30.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 30.12.2023 tarihli özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere SPK'nın 29.12.2023 tarihli ve 2023/82 sayılı bülteninde açıklanan 2024 yılı yeniden değerleme tutarlarları kapsamında Şirketimiz'in bağlı ortaklığı olan ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bağlı Ortaklık) Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.
Bağlı Ortaklık çıkarılmış sermayesinin halka arz edilmeksizin/nitelikli yatırımcıya satış kapsamında olmaksızın bedelli olarak 25.000.000.-TL'den 50.000.000.-TL'ye arttırılmasına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 07.12.2023 tarihli 146978 numaralı  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvurunun SPK'nın 29.12.2023 tarihli ve 2023/82 sayılı bülteninde ilan edilen tutarlar uyarınca güncellenmesine ve bu kapsamda yeniden başvuru yapılması için gerekli işlemlerin başlatılmasına, 1. madde kapsamında yapılacak olan sermaye artırımı başvurusuna SPK'nın onay vermesi ve sermaye artırımının tamamlanmasından sonra, nitelikli yatırımcıya satış kapsamında tekrar sermaye artımı işlemi için SPK'ya yeni bir başvuru yapılmasına, İlgili sermaye artırımı işlemleri kapsamında SPK'ya 13.11.2023 tarihli 143779 numaralı ve 07.12.2023 tarihli 146977 numaralı eski başvuruların işlemden kaldırılması talebiyle SPK'ya başvurulmasına,
karar verilmiş olup bugün 3. Madde kapsamındaki ilgili başvuruların işlemden kaldırılması talebiyle SPK başvurusu yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233348


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