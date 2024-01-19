***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2023, 13.11.2023, 06.12.2023, 07.12.2023, 30.12.2023, 05.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 29.12.2023 tarihli ve 2023/82 sayılı bülteninde açıklanan 2024 yılı yeniden değerleme tutarlarları kapsamında Şirketimizin 05.01.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen 3. Madde kapsamında Şirketimiz'in bağlı ortaklığı olan ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bağlı Ortaklık)'nin SPK'ya 13.11.2023 tarihli 143779 numaralı ve 07.12.2023 tarihli 146977 numaralı sermaye artırımına ilişkin eski başvuruların işlemden kaldırılması talebiyle SPK'ya başvurduğu açıklanmıştı.Bugün Bağlı Ortaklık'a ulaşan SPK'nın E-12233903-345.05.05-48003 sayılı yazısında yukarıda bahsi geçen başvuruların onaylandığı bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241785BIST