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***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.02.2024 17:25
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023, 13.11.2023, 06.12.2023, 07.12.2023, 30.12.2023, 05.01.2024, 19.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan ve teknoloji ağırlıklı girişim şirketlerine yatırım yapmak ve büyümelerine destek sağlamak amacıyla kurulan ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bağlı Ortaklık)‘nin Şirketimizin 5 Ocak 2024 tarihli özel durum açıklamasının 1. maddesinde SPK'ya 7 Aralık 2023 tarihinde yapılan sermaye artırımı başvurusunda güncelleme yapılacağı açıklanmıştı. Bu doğrultuda Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu bugün Bağlı Ortaklık çıkarılmış sermayesinin 25.000.000.-TL'den 60.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda SPK'ya yapılan başvurunun güncellenmesine karar vermiştir.
Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu'nun bugün aldığı karar kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu Bağlı Ortaklık çıkarılmış sermayesinin 35.000.000 TL'lik artan kısmın tamamının, mevcut pay sahibi olan Şirketimizin sahip olduğu paylardan doğan yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanılması suretiyle, Şirketimiz tarafından nakit olarak karşılanmasına karar vermiştir.
Artan sermayeye tekabül eden 35.000.000 adet payın 7.000.000 adedi beheri 1.-TL nominal değerli (A) grubu ve 28.000.000  adedi beheri 1.-TL nominal değerli (B) grubu paydan oluşacaktır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248887


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