***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2024 17:17
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023, 13.11.2023, 06.12.2023, 07.12.2023,30.12.2023, 05.01.2024, 19.01.2024, 12.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.02.2024 tarihinde yayınlanmış olan özel durum açıklaması kapsamında Şirketimizin bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Bağlı Ortaklık") 'nin sermayesinin 25.000.000.-TL'den 60.000.000.-TL'ye çıkarılması için bugün Bağlı Ortaklık tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249209
BIST
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17:598.994
En Düşük
|Değişim
|: -1,97%
|| -180,58
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
8.994
En Yüksek
9.217
17:5930,7298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0178
|Açılış
|: 30,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6353
17:5932,9691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,1495
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,2144
En Düşük
32,8876
17:591.969,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -25,20
|Açılış
|: 1.969,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.008,12
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CELHA
|31,44
|47.271.901
|% 262,21
|
|BFREN
|13.200,00
|659.499.548
|% 10,00
|
|PKART
|72,60
|12.787.572
|% 10,00
|
|MARBL
|26,64
|146.451.418
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|64.040.329
|% 9,99
|
|BINHO
|603,00
|3.283.596.243
|% -10,00
|
|GLBMD
|41,60
|225.302.075
|% -10,00
|
|KLNMA
|34,68
|8.333.330
|% -9,97
|
|SURGY
|52,65
|404.500.970
|% -9,77
|
|SAMAT
|54,55
|185.012.874
|% -8,86
|
|THYAO
|281,25
|10.579.534.699
|% -3,10
|
|EREGL
|46,12
|9.697.365.627
|% -0,60
|
|SASA
|40,32
|7.647.340.901
|% 1,00
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|TUPRS
|160,60
|6.067.989.619
|% -1,35
|
|ZOREN
|5,42
|3.828.998.582
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,71
|5.049.080.021
|% 2,19
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|YKBNK
|23,14
|5.512.168.242
|% -0,26
|
|KLGYO
|5,35
|1.150.829.743
|% 9,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7270
|30,7298
|% 0,06
|
|Euro
|32,9605
|32,9691
|% -0,45
|
|Sterlin
|38,5802
|38,7737
|% -0,23
|
|Frank
|34,5064
|34,7143
|% -1,22
|
|Riyal
|8,1734
|8,2144
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,07
|22,10
|% 0,66
|
|Platin
|874,77
|876,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|855,41
|860,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,76
|82,76
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,60
|1.993,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59LIDER
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 62.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 626 adet işlem
-
17:58ZEDUR
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 934 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 71 kaybederek (% -1.21 ) 9, 601
-
17:57XU100
Endeks 9, 049 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 138, 913.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 113.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 503, 783 adet işlem