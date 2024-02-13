***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2023, 13.11.2023, 06.12.2023, 07.12.2023,30.12.2023, 05.01.2024, 19.01.2024, 12.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.02.2024 tarihinde yayınlanmış olan özel durum açıklaması kapsamında Şirketimizin bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Bağlı Ortaklık") 'nin sermayesinin 25.000.000.-TL'den 60.000.000.-TL'ye çıkarılması için bugün Bağlı Ortaklık tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249209BIST