***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2023, 13.11.2023, 06.12.2023, 07.12.2023,30.12.2023, 05.01.2024, 19.01.2024, 12.02.2024, 13.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin, tamamı Şirketimiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle 25.000.000.-TL'den 60.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılanmıştır. İlgili karar 4 Nisan 2024 tarih 2024/18 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267936BIST