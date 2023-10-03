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***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2023 13:03
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.atptech.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198911


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,46% |  39,43
Açılış :  8.547  
Önceki Kapanış :  8.487  
En Düşük
8.478 En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TARKM 493,00 229.364.972 % 10,00  
EGEEN 9.196,30 1.175.093.471 % 10,00  
HUBVC 9,68 36.452.903 % 10,00  
KONYA 6.409,30 437.690.795 % 10,00  
CMBTN 982,50 155.760.360 % 10,00  
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16:41 Alış Satış %  
Dolar 27,4919 27,5070 % 0,21  
Euro 28,8546 28,8725 % 0,29  
Sterlin 33,1405 33,3067 % 0,20  
Frank 29,7181 29,8971 % -0,16  
Riyal 7,3105 7,3471 % 0,20  
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16:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.829 0,45  
Altın Gr. 1.615 1.616 2,43  
Cumhuriyet 11.073 11.241 25,00  
Tam 10.857 10.950 10,00  
Yarım 5.445 5.492 0,00  
Çeyrek 2.714 2.746 0,00  
Gümüş.Ons 21,23 21,26 0,20  
Gümüş Gr. 18,75 18,77 0,19  
B. Petrol 90,64 90,64 -0,07  
Seans Raporu 16:41
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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