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***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.10.2023 18:54
***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci@atptech.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
B. Burcu Nergiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02.09.2021 0212 310 65 00 burcu.nergiz@atptech.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 213335, 702497, 603614
Ali Erdener Direktör 04.06.2021 0212 310 65 00 yatirimci@atptech.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212670


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TABGD 190,30 5.327.659.026 % 10,00  
VBTYZ 113,30 143.495.874 % 10,00  
ISKUR 8.119.000,00 8.119.000 % 10,00  
UFUK 88,05 12.271.241 % 9,99  
RODRG 57,25 17.061.948 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,2892 28,3013 % 0,22  
Euro 29,9519 29,9627 % -0,17  
Sterlin 34,2765 34,4484 % -0,03  
Frank 31,0004 31,1871 % -0,65  
Riyal 7,5202 7,5579 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.985 1.986 -10,45  
Altın Gr. 1.805 1.806 -8,48  
Cumhuriyet 12.269 12.455 69,00  
Tam 11.901 11.984 -82,00  
Yarım 5.969 6.017 -41,00  
Çeyrek 2.975 3.008 -21,00  
Gümüş.Ons 22,86 22,88 -0,46  
Gümüş Gr. 20,77 20,79 -0,41  
B. Petrol 85,14 85,14 -1,21  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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