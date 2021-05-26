***ATATP* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.05.2021 14:40
***ATATP******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938177
BIST
16:191.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:198,4426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0192
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:1910,3258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0429
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:19517,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,28
|Açılış
|: 517,03
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:19
|RYSAS
|3,74
|5.172.214
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|3.253.429
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|28.915.445
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|KUTPO
|49,50
|3.613.302
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|25.492.742
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|48.349.789
|% -9,99
|
|DERHL
|6,58
|44.772.345
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,02
|1.465.164.600
|% 2,82
|
|THYAO
|12,94
|908.377.228
|% 0,31
|
|KOZAL
|124,50
|746.025.740
|% 1,63
|
|TRILC
|46,98
|655.596.823
|% -0,42
|
|KARSN
|4,96
|555.274.780
|% 4,42
|
|YKBNK
|2,14
|473.535.054
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,90
|362.792.689
|% 2,70
|
|GARAN
|8,02
|1.465.164.600
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,11
|151.951.405
|% 0,91
|
|TSKB
|1,34
|181.773.942
|% 1,52
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4407
|8,4426
|% -0,23
|
|Euro
|10,3180
|10,3258
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,9056
|11,9653
|% -0,25
|
|Frank
|9,3764
|9,4329
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2457
|2,2570
|% -0,18
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|518
|518
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.431
|3.482
|37,00
|
|Tam
|3.406
|3.494
|28,98
|
|Yarım
|1.646
|1.690
|14,02
|
|Çeyrek
|826
|845
|7,01
|