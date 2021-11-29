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***ATATP* *BALAT* *ISBIR* *DOBUR* *PETKM* *IZFAS* *GMTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

29.11.2021 16:26
***ATATP* *BALAT* *ISBIR* *DOBUR* *PETKM* *IZFAS* *GMTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören T


***ATATP******BALAT******ISBIR******DOBUR******PETKM******IZFAS******GMTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ATATP, BALAT, DOBUR, GMTAS, ISBIR, IZFAS, PETKM

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ATATP 1 ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. E ÖMER FARUK IŞIK 24.000,000
BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET DOĞAN 3.610,000
DOBUR 3 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E BURDA GMBH 977.959,000
GMTAS 4 GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MESUT ULUSOY 100.000,000
ISBIR 5 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E RAHMİ AYDIN 123,930
IZFAS 6 İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E GÖKMEN KELEŞOĞLU 1.576.180,000
PETKM 7 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E CUMA ÇETİN 217,232

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980084


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ISBTR 42.350,00 843.600 % 10,00  
SONME 31,02 3.825.535 % 10,00  
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Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
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