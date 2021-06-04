***ATATP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.06.2021 09:23
***ATATP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş., ATATP.E işlem koduyla 04/06/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 24 TL, Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940011
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
0
En Düşük
0
18:058,7280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7517
En Düşük
8,6968
18:0510,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0102
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6019
En Düşük
10,5531
18:05525,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,42
|Açılış
|: 525,86
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,24
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7237
|8,7292
|% 0,31
|
|Euro
|10,5674
|10,5768
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,2860
|12,3476
|% 0,39
|
|Frank
|9,6230
|9,6809
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3242
|2,3359
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|0,28
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,02
|
|B. Petrol
|71,37
|71,37
|0,06
|
Seans Raporu
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