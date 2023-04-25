***ATATP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ATATP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ATATP]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ticaret unvanının ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 26/04/2023 tarihinden itibaren ATP YAZILIM olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140940BIST