***ATATP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.04.2023 18:29
***ATATP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATATP]
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ticaret unvanının ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 26/04/2023 tarihinden itibaren ATP YAZILIM olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140940
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0242
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0660
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2958
18:051.242,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.242,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4134
|19,4388
|% 0,18
|
|Euro
|21,3111
|21,3246
|% -0,34
|
|Sterlin
|24,0190
|24,1394
|% -0,56
|
|Frank
|21,6985
|21,8292
|% -0,35
|
|Riyal
|5,1631
|5,1890
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-0,23
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|0,02
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.050
|9.239
|47,00
|
|Yarım
|4.420
|4.511
|17,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.269
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,42
|-0,28
|
|B. Petrol
|80,65
|80,65
|-1,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN