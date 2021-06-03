***ATATP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
03.06.2021 18:06
***ATATP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
ATP Bilgisayar payları, 04/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 37.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ATP BILGISAYAR XUTUM 04/06/2021
ATP BILGISAYAR XTUMY 04/06/2021
ATP BILGISAYAR XBANA 04/06/2021
ATP BILGISAYAR XHARZ 04/06/2021
ATP BILGISAYAR XUTEK 04/06/2021
ATP BILGISAYAR XTKJS 04/06/2021
ATP BILGISAYAR XBLSM 04/06/2021
ATP BILGISAYAR XSIST 04/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939937
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.412
18:058,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1197
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7201
En Düşük
8,5886
18:0510,5811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0831
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
18:05523,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,37
|Açılış
|: 523,88
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
521,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|2,99
|24.755.123
|% 9,93
|
|OZRDN
|9,55
|2.085.581
|% 9,77
|
|YAYLA
|4,20
|197.687.160
|% 7,69
|
|IDEAS
|79,00
|6.392.034
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,14
|165.114.596
|% 6,54
|
|CANTE
|7,99
|82.694.096
|% -5,78
|
|IZFAS
|6,31
|8.515.733
|% -5,68
|
|ESEN
|30,78
|110.377.052
|% -3,81
|
|NATEN
|37,18
|42.311.931
|% -3,63
|
|FONET
|13,99
|6.279.044
|% -3,45
|
|YAYLA
|4,20
|197.687.160
|% 7,69
|
|TRILC
|39,30
|174.040.331
|% 2,50
|
|IHLGM
|1,14
|165.114.596
|% 6,54
|
|TUCLK
|12,13
|116.312.667
|% -0,16
|
|ESEN
|30,78
|110.377.052
|% -3,81
|
|IHLGM
|1,14
|165.114.596
|% 6,54
|
|ZRGYO
|1,63
|89.446.303
|% 0,62
|
|YAYLA
|4,20
|197.687.160
|% 7,69
|
|GWIND
|3,93
|54.666.230
|% -1,26
|
|HDFGS
|2,78
|35.960.141
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7079
|8,7124
|% 1,39
|
|Euro
|10,5725
|10,5811
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,2529
|12,3143
|% 0,93
|
|Frank
|9,5913
|9,6491
|% 0,64
|
|Riyal
|2,3170
|2,3286
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|-37,85
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,15
|71,15
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 704 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10 kaybederek (% -0.80 ) 1, 242
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, VAKKO, PENGD, BOBET, RYSAS, LIDFA, MZHLD, KATMR
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17:56
PENGD, KATMR, GOLTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
CELHA, DENGE, CANTE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında