***ATATP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ATATP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ATATP]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarATP Bilgisayar payları, 04/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 37.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiATP BILGISAYAR XUTUM 04/06/2021ATP BILGISAYAR XTUMY 04/06/2021ATP BILGISAYAR XBANA 04/06/2021ATP BILGISAYAR XHARZ 04/06/2021ATP BILGISAYAR XUTEK 04/06/2021ATP BILGISAYAR XTKJS 04/06/2021ATP BILGISAYAR XBLSM 04/06/2021ATP BILGISAYAR XSIST 04/06/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939937BIST