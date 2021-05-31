***ATATP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
31.05.2021 18:00
.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
31/05/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
7.500.0si çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 04/06/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 24 TL/pay baz fiyat, "ATATP.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939094
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:058,4878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0769
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
18:0510,3821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0598
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
18:05519,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,63
|Açılış
|: 519,72
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.216.761
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|5.242.730
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.169
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.866.903
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.280.642
|% -9,95
|
|SANFM
|15,12
|2.821.178
|% -8,36
|
|COSMO
|9,08
|431.870
|% -8,28
|
|RODRG
|14,84
|1.732.757
|% -7,60
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,86
|741.903.751
|% -0,38
|
|EREGL
|19,23
|653.608.462
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|514.196.969
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% -0,46
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|123.308.954
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4797
|8,4877
|% -0,90
|
|Euro
|10,3696
|10,3828
|% -0,57
|
|Sterlin
|12,0199
|12,0801
|% -0,80
|
|Frank
|9,3978
|9,4544
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2550
|2,2663
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,56
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|0,70
|