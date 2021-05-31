***ATATP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ATATP]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi31/05/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)7.500.0si çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 04/06/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 24 TL/pay baz fiyat, "ATATP.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939094BIST