***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2021 11:50
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941947
BIST
14:381.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
14:388,3897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0382
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
14:3810,1859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0917
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
14:38509,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,79
|Açılış
|: 509,68
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler14:38
|OYYAT
|22,54
|149.117.178
|% 9,95
|
|BMSCH
|5,97
|99.274.632
|% 7,96
|
|EUKYO
|5,80
|2.468.964
|% 7,21
|
|MZHLD
|51,20
|4.640.041
|% 6,44
|
|AYES
|20,08
|481.504
|% 6,36
|
|YESIL
|3,16
|17.539.798
|% -9,97
|
|TKURU
|161,10
|4.308.141
|% -8,05
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|ATATP
|29,44
|63.463.064
|% -6,89
|
|YAPRK
|34,16
|5.009.986
|% -6,26
|
|THYAO
|14,56
|790.321.156
|% 0,90
|
|GARAN
|8,51
|691.379.431
|% 0,35
|
|ASELS
|15,82
|452.515.052
|% 0,76
|
|FENER
|36,98
|423.175.905
|% 1,20
|
|TUPRS
|104,50
|396.625.095
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,15
|334.611.757
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|220.859.189
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,30
|277.710.608
|% 0,44
|
|GARAN
|8,51
|691.379.431
|% 0,35
|
|BOBET
|5,14
|322.531.690
|% 5,54
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3882
|8,3897
|% -0,45
|
|Euro
|10,1805
|10,1859
|% -0,89
|
|Sterlin
|11,8492
|11,9086
|% -0,53
|
|Frank
|9,3216
|9,3778
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2315
|2,2426
|% -0,41
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-8,69
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,53
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.354
|3.441
|-33,65
|
|Yarım
|1.621
|1.664
|-16,27
|
|Çeyrek
|813
|832
|-8,14
|
|Gümüş.Ons
|28,04
|28,07
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|0,28
|