***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 14:56
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942627
BIST
17:261.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,89
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:268,5392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0182
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:2610,3618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0205
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:26509,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,59
|Açılış
|: 509,88
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:26
|PENTA
|35,20
|73.661.108
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.948.692
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.368.249
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.088.536
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.290.271
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,36
|1.281.475.560
|% -0,90
|
|BOBET
|5,58
|833.807.838
|% -7,46
|
|GARAN
|8,37
|802.419.245
|% -0,59
|
|KOZAL
|126,30
|651.561.615
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,22
|448.421.744
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|448.421.744
|% 1,37
|
|BOBET
|5,58
|833.807.838
|% -7,46
|
|YESIL
|2,32
|306.750.935
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|359.114.510
|% 0,68
|
|GARAN
|8,37
|802.419.245
|% -0,59
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5364
|8,5392
|% -0,21
|
|Euro
|10,3549
|10,3618
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0077
|12,0679
|% -0,07
|
|Frank
|9,4525
|9,5094
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2696
|2,2810
|% -0,24
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-0,09
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,32
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:37BMSCH
Yüzde -8.37 oranında düşüşle 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 497, 428 adet işlem
-
17:36TSGYO
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 584, 258 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, KRDMD, PGSUS
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EKGYO, BIMAS
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 19 kaybederek (% -0.25 ) 1, 266