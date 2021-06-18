***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 10:25
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942987
BIST
13:581.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,24
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
13:588,6878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
13:5810,3564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0411
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
13:58500,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,54
|Açılış
|: 500,64
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler13:58
|IDGYO
|6,05
|1.239.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.101.171
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.809.217
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|129.346.905
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|19.833.667
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|8.328.138
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KENT
|202,00
|890.301
|% -8,18
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|THYAO
|14,56
|831.626.799
|% -0,68
|
|GARAN
|8,29
|419.995.433
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,12
|328.273.555
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|310.331.328
|% -2,51
|
|KOZAL
|122,10
|282.956.685
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,12
|328.273.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|150.239.771
|% 0,46
|
|THYAO
|14,56
|831.626.799
|% -0,68
|
|GARAN
|8,29
|419.995.433
|% 1,22
|
|KRDMD
|6,99
|310.331.328
|% -2,51
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6849
|8,6878
|% -0,36
|
|Euro
|10,3516
|10,3564
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,0396
|12,1000
|% -0,55
|
|Frank
|9,4174
|9,4741
|% -0,47
|
|Riyal
|2,3095
|2,3210
|% -0,37
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|18,31
|
|Altın Gr.
|501
|501
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|18,93
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|9,16
|
|Çeyrek
|800
|818
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,11
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|-0,51
|