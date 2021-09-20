***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 10:00
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964445
BIST
13:071.399
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -20,06
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.396
13:078,6612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
13:0710,1529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0127
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
13:07490,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,13
|Açılış
|: 490,14
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler13:07
|TACTR
|29,04
|857.319
|% 10,00
|
|EDIP
|3,76
|47.154.115
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|5.508.309
|% 9,92
|
|BALAT
|9,45
|973.180
|% 9,88
|
|DAGI
|3,66
|69.070.042
|% 7,96
|
|KTSKR
|58,45
|5.119.073
|% -9,94
|
|ISBIR
|62,70
|1.139.135
|% -8,60
|
|NIBAS
|10,00
|15.384.028
|% -7,32
|
|DIRIT
|5,21
|153.202
|% -6,96
|
|BRYAT
|385,40
|35.661.610
|% -5,93
|
|TEZOL
|19,30
|951.787.407
|% 4,66
|
|THYAO
|12,70
|491.844.595
|% -0,16
|
|GARAN
|9,25
|368.626.087
|% -1,49
|
|TUPRS
|107,60
|248.174.169
|% -1,01
|
|BJKAS
|6,65
|236.789.160
|% 6,40
|
|EKGYO
|1,78
|146.996.078
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,42
|176.287.372
|% -1,22
|
|TEZOL
|19,30
|951.787.407
|% 4,66
|
|GARAN
|9,25
|368.626.087
|% -1,49
|
|THYAO
|12,70
|491.844.595
|% -0,16
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6573
|8,6612
|% 0,17
|
|Euro
|10,1473
|10,1529
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,8163
|11,8756
|% -0,19
|
|Frank
|9,2663
|9,3221
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3027
|2,3143
|% 0,16
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|4,64
|
|Altın Gr.
|490
|491
|2,48
|
|Cumhuriyet
|3.242
|3.291
|14,00
|
|Tam
|3.231
|3.313
|20,30
|
|Yarım
|1.562
|1.602
|9,82
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,91
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|73,95
|73,95
|-1,39
|