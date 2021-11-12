***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2021 17:11
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977432
BIST
17:591.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 13,13
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
17:599,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0588
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
17:5911,4162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0658
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
17:59595,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,54
|Açılış
|: 595,80
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TACTR
|27,50
|2.503.500
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|223.390.718
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|46.070.213
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.004.297
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.968.114
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|43.315.450
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|261.651.606
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.669.251
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|100.343.450
|% -7,75
|
|PENTA
|194,20
|14.948.673
|% -7,44
|
|PETKM
|7,65
|3.160.882.472
|% 0,00
|
|GARAN
|10,54
|1.882.649.651
|% -0,57
|
|THYAO
|17,78
|1.421.683.932
|% 0,34
|
|KRDMD
|7,49
|785.785.259
|% 0,94
|
|SISE
|9,54
|709.679.156
|% 0,74
|
|PETKM
|7,65
|3.160.882.472
|% 0,00
|
|ADESE
|1,22
|433.669.251
|% -9,63
|
|ODAS
|1,54
|511.777.343
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,15
|275.580.497
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,08
|632.135.292
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9570
|9,9621
|% 0,59
|
|Euro
|11,4058
|11,4162
|% 0,58
|
|Sterlin
|13,3045
|13,3712
|% 0,81
|
|Frank
|10,7518
|10,8165
|% 0,45
|
|Riyal
|2,6495
|2,6627
|% 0,62
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-2,85
|
|Altın Gr.
|596
|596
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|0,04
|
|B. Petrol
|82,33
|82,33
|-0,54
|