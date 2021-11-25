***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2021 17:56
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979652
BIST
17:581.817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:5811,9843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0967
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:5813,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1262
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:58689,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 5,71
|Açılış
|: 689,23
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KUTPO
|115,50
|186.326.280
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.637.872
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.335.041
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.530.608
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.469.870
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.305.922
|% -9,95
|
|DITAS
|25,16
|119.949.899
|% -8,31
|
|PGSUS
|97,90
|496.151.643
|% -6,67
|
|SASA
|39,16
|2.588.671.182
|% 1,87
|
|PETKM
|7,66
|2.045.863.439
|% -3,53
|
|GARAN
|11,74
|1.820.531.064
|% -0,76
|
|ASELS
|21,14
|1.817.063.242
|% 0,67
|
|KRDMD
|8,87
|1.521.386.341
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,34
|1.028.577.507
|% -3,75
|
|PETKM
|7,66
|2.045.863.439
|% -3,53
|
|VAKBN
|4,02
|878.080.218
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,87
|1.521.386.341
|% 1,03
|
|TSPOR
|8,08
|1.307.168.190
|% -1,70
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9243
|11,9524
|% 0,55
|
|Euro
|13,3912
|13,4237
|% 0,71
|
|Sterlin
|15,8821
|15,9617
|% 0,52
|
|Frank
|12,7490
|12,8258
|% 0,55
|
|Riyal
|3,1810
|3,1970
|% 0,69
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,15
|
|Altın Gr.
|689
|689
|5,60
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,10
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,08
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde 9.71 oranında artışla 115.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 156 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
-
17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem