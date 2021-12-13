***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2021 16:19
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982915
BIST
14:502.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 17,24
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
14:5014,6996
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,3033
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7632
En Düşük
14,3636
14:5016,5815
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,3689
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6400
En Düşük
16,1749
14:50835,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 15,81
|Açılış
|: 835,43
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
839,43
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler14:50
|DOGUB
|3,85
|3.282.331
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|3.698.416
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|5.992.302
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.282.986
|% 9,99
|
|YGGYO
|22,26
|7.060.814
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|ATLAS
|1,35
|5.052.237
|% -6,90
|
|THYAO
|24,30
|3.586.180.148
|% 7,62
|
|GARAN
|12,18
|2.669.519.950
|% 0,16
|
|KRDMD
|11,85
|2.350.245.527
|% 1,37
|
|SISE
|16,24
|1.995.048.100
|% -2,11
|
|PETKM
|10,40
|1.562.560.166
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,74
|1.153.521.331
|% 1,86
|
|TSKB
|1,72
|665.782.883
|% 1,18
|
|YKBNK
|3,92
|1.481.963.085
|% 0,51
|
|SKBNK
|1,25
|410.479.385
|% -0,79
|
|GARAN
|12,18
|2.669.519.950
|% 0,16
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6867
|14,6996
|% 2,11
|
|Euro
|16,5513
|16,5815
|% 2,28
|
|Sterlin
|19,4139
|19,5112
|% 2,30
|
|Frank
|15,8297
|15,9250
|% 2,07
|
|Riyal
|3,9045
|3,9241
|% 2,06
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,29
|
|Altın Gr.
|836
|837
|17,02
|
|Cumhuriyet
|5.537
|5.621
|129,00
|
|Tam
|5.530
|5.673
|150,61
|
|Yarım
|2.671
|2.743
|71,00
|
|Çeyrek
|1.340
|1.371
|35,50
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|0,14
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-1,14
|