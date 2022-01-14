***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2022 10:35
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993823
BIST
10:282.068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,32
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.067
10:2813,4904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0916
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6444
En Düşük
13,4816
10:2815,4835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0981
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,6726
En Düşük
15,4530
10:28792,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -2,65
|Açılış
|: 792,68
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler10:28
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KGYO
|6,08
|11.342.065
|% 8,96
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|PKENT
|345,00
|9.549.780
|% 8,23
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|106,90
|1.972.780
|% -5,40
|
|ULAS
|3,20
|767.450
|% -4,48
|
|KRDMD
|13,36
|668.978.058
|% 0,07
|
|THYAO
|28,72
|657.210.517
|% -0,21
|
|SASA
|54,10
|212.484.364
|% 1,88
|
|KOZAL
|129,90
|211.776.385
|% 1,48
|
|SISE
|15,22
|194.126.596
|% 1,13
|
|KRDMD
|13,36
|668.978.058
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,39
|118.223.576
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,82
|100.763.259
|% 0,26
|
|THYAO
|28,72
|657.210.517
|% -0,21
|
|ODAS
|1,40
|29.211.726
|% 1,45
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4872
|13,4904
|% -0,67
|
|Euro
|15,4671
|15,4835
|% -0,63
|
|Sterlin
|18,4809
|18,5736
|% -0,37
|
|Frank
|14,7741
|14,8631
|% -0,44
|
|Riyal
|3,5897
|3,6077
|% -0,50
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|5,45
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,87
|84,87
|0,40
|