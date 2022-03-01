***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 13:25
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005714
BIST
15:121.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,25
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.952
15:1213,9266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0820
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
15:1215,5956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0238
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
15:12859,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,21
|Açılış
|: 859,33
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ISGYO
|6,05
|187.186.608
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.151.439
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|58.157.849
|% -9,95
|
|PKENT
|358,20
|12.291.332
|% -6,13
|
|BTCIM
|14,01
|13.523.856
|% -5,34
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|KUYAS
|5,64
|10.753.722
|% -4,08
|
|THYAO
|25,16
|2.969.419.617
|% -1,80
|
|GARAN
|11,58
|2.458.462.655
|% 4,51
|
|EREGL
|32,54
|2.246.922.132
|% 4,70
|
|KRDMD
|11,93
|1.728.858.847
|% 1,71
|
|YKBNK
|3,65
|1.596.853.846
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,65
|1.596.853.846
|% 1,96
|
|GARAN
|11,58
|2.458.462.655
|% 4,51
|
|AKBNK
|7,10
|1.046.052.848
|% 1,00
|
|KRDMD
|11,93
|1.728.858.847
|% 1,71
|
|HUNER
|2,87
|408.341.272
|% 1,06
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9107
|13,9266
|% 0,59
|
|Euro
|15,5636
|15,5956
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,6088
|18,7021
|% 0,41
|
|Frank
|15,1169
|15,2080
|% 0,45
|
|Riyal
|3,6995
|3,7180
|% 0,46
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|12,10
|
|Altın Gr.
|860
|860
|9,38
|
|Cumhuriyet
|5.712
|5.798
|53,00
|
|Tam
|5.684
|5.828
|52,42
|
|Yarım
|2.747
|2.819
|25,36
|
|Çeyrek
|1.378
|1.410
|12,67
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,18
|
Seans Raporu
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