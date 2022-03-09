***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 13:41
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008679
BIST
14:422.036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 24,53
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
14:4214,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1971
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
14:4216,0932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,2888
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1180
En Düşük
15,7698
14:42947,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,03
|Açılış
|: 946,67
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler14:40
|GZNMI
|16,94
|404.104
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|381.874
|% 9,94
|
|SASA
|55,40
|1.841.650.431
|% 9,16
|
|DOGUB
|3,66
|13.534.899
|% 8,28
|
|AVOD
|1,86
|78.256.763
|% 8,14
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,74
|12.761.800
|% -6,80
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,33
|12.375.070
|% -5,46
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|THYAO
|26,06
|3.837.666.298
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,67
|2.080.278.039
|% 0,55
|
|SASA
|55,40
|1.841.650.431
|% 9,16
|
|KOZAL
|140,70
|1.641.612.961
|% -2,70
|
|SISE
|13,36
|1.324.806.619
|% 3,49
|
|ODAS
|1,48
|234.163.765
|% 4,23
|
|THYAO
|26,06
|3.837.666.298
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,67
|2.080.278.039
|% 0,55
|
|YKBNK
|3,67
|479.823.833
|% 1,38
|
|SISE
|13,36
|1.324.806.619
|% 3,49
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6369
|14,6404
|% 1,31
|
|Euro
|16,0667
|16,0855
|% 1,78
|
|Sterlin
|19,2058
|19,3021
|% 1,70
|
|Frank
|15,7079
|15,8026
|% 1,33
|
|Riyal
|3,8895
|3,9090
|% 1,23
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.015
|-36,61
|
|Altın Gr.
|947
|948
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.282
|6.377
|34,00
|
|Tam
|6.255
|6.416
|38,92
|
|Yarım
|3.023
|3.104
|18,83
|
|Çeyrek
|1.516
|1.552
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,01
|
|B. Petrol
|124
|124
|-4,08
|
Seans Raporu
14:40
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