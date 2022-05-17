***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:30
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030764
BIST
10:462.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,55
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.383
10:4615,8814
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,3403
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8845
En Düşük
15,5343
10:4616,6712
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,4310
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6712
En Düşük
16,2212
10:46931,25
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 20,25
|Açılış
|: 931,25
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
932,50
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:44
|ORCAY
|19,91
|127.869.571
|% 10,00
|
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,29
|3.451.297
|% 8,53
|
|EUHOL
|2,72
|14.554.221
|% 8,37
|
|TMPOL
|20,16
|38.556.384
|% 6,27
|
|GZNMI
|32,80
|2.792.002
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.784.786
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|MRGYO
|1,27
|15.051.084
|% -5,93
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|SISE
|19,58
|671.068.562
|% 1,45
|
|THYAO
|42,70
|642.164.455
|% -0,05
|
|KRDMD
|14,90
|323.576.044
|% -0,07
|
|GARAN
|14,87
|316.885.043
|% -0,67
|
|YKBNK
|4,34
|288.597.055
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,61
|213.331.652
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,34
|288.597.055
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,76
|161.311.797
|% 1,35
|
|SISE
|19,58
|671.068.562
|% 1,45
|
|AKBNK
|7,98
|183.535.427
|% 0,13
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8620
|15,8726
|% 2,13
|
|Euro
|16,6222
|16,6752
|% 2,68
|
|Sterlin
|19,6111
|19,7095
|% 2,77
|
|Frank
|15,7990
|15,8942
|% 2,31
|
|Riyal
|4,2140
|4,2351
|% 2,07
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|931
|931
|20,25
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|0,26
|
Seans Raporu
10:44
daha fazla
-
10:59TGSAS
Yüzde 8.37 oranında artışla 14.89 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 692 adet işlem
-
10:58ORCAY
Yüzde 9.39 oranında artışla 19.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 666 adet işlem
-
10:57EUHOL
Yüzde 8.37 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 503, 124 adet işlem
-
10:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 79 artarak (% 0.63 ) 2, 663
-
10:55XU100
Endeks 2, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 150.00 milyon TL de