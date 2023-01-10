***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:03
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099212
BIST
11:225.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -49,01
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.169
En Düşük
5.047
11:2218,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:2220,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0221
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:221.130,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.130,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:22
|EUHOL
|2,35
|49.093.865
|% 12,98
|
|SDTTR
|51,50
|2.711.424
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.022.188
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|60.730.981
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|489.035
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|POLTK
|1.950,60
|26.260.493
|% -9,07
|
|KATMR
|2,35
|201.608.610
|% -8,56
|
|EGGUB
|103,80
|47.138.968
|% -6,57
|
|THYAO
|136,80
|2.318.757.222
|% -1,16
|
|ASELS
|59,15
|2.126.803.502
|% 0,08
|
|EREGL
|39,86
|2.081.303.239
|% 0,10
|
|KRDMD
|18,86
|2.014.201.035
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,84
|1.411.688.016
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,84
|1.411.688.016
|% 1,26
|
|KRDMD
|18,86
|2.014.201.035
|% 0,37
|
|KATMR
|2,35
|201.608.610
|% -8,56
|
|YKBNK
|10,10
|768.568.861
|% -0,20
|
|GSRAY
|8,22
|472.339.311
|% 9,89
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7716
|18,7842
|% 0,07
|
|Euro
|20,1596
|20,1710
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7744
|22,8887
|% -0,06
|
|Frank
|20,3180
|20,4404
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,11
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.131
|1,54
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.651
|7.712
|4,00
|
|Yarım
|3.717
|3.773
|2,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|79,19
|79,19
|-0,46
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, AKBNK, KRDMD
-
11:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 37 kaybederek (% -0.99 ) 4, 535
-
11:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, ARMDA, SDTTR, GSRAY, ONCSM
-
11:37
DOGUB, ACSEL, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:37
AYES, VKING, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında