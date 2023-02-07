***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 12:45
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110538
BIST
13:514.642
En Yüksek
|Değişim
|: -5,85%
|| -288,46
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
13:5118,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:5120,1906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0186
|Açılış
|: 20,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:511.133,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.133,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:51
|KONYA
|2.964,50
|90.779.301
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.166.533
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|19.339.847
|% 9,99
|
|AFYON
|7,84
|104.585.803
|% 9,96
|
|CMBTN
|506,00
|47.993.162
|% 9,83
|
|AKGRT
|2,88
|47.943.301
|% -10,00
|
|OSMEN
|47,52
|1.007.291
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.081.668
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.143.202
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.262.110
|% -10,00
|
|THYAO
|129,30
|2.418.745.275
|% -7,58
|
|ASELS
|53,15
|2.026.731.565
|% -9,61
|
|KRDMD
|17,11
|1.954.467.888
|% -3,11
|
|KOZAL
|504,90
|1.323.391.551
|% -3,55
|
|TUPRS
|543,40
|1.304.365.981
|% -6,13
|
|KRDMD
|17,11
|1.954.467.888
|% -3,11
|
|EKGYO
|6,78
|458.901.631
|% -6,74
|
|YKBNK
|8,34
|495.236.272
|% -6,08
|
|BUCIM
|6,09
|302.069.924
|% 9,14
|
|AKBNK
|15,26
|697.543.002
|% -5,80
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8184
|18,8347
|% 0,05
|
|Euro
|20,1826
|20,1906
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5329
|22,6459
|% -0,14
|
|Frank
|20,2577
|20,3797
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0028
|5,0279
|% 0,01
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|4,63
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,95
|
|Cumhuriyet
|7.667
|7.783
|6,00
|
|Tam
|7.705
|7.755
|-33,00
|
|Yarım
|3.764
|3.795
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,76
|82,76
|1,77
|