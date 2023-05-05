***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2023 10:39
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147188
BIST
11:544.438
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -46,05
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
11:5419,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0338
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
11:5421,5217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0587
|Açılış
|: 22,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
11:541.279,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,75
|Açılış
|: 1.279,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler11:52
|HURGZ
|4,40
|2.860.814
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.184.624
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.259.165
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|CANTE
|17,72
|50.886.830
|% -57,05
|
|GRTRK
|28,02
|933.408.261
|% -9,96
|
|PAMEL
|147,60
|50.443.594
|% -8,89
|
|GESAN
|51,45
|241.045.197
|% -7,96
|
|EUPWR
|71,65
|1.024.314.085
|% -7,85
|
|EUPWR
|71,65
|1.024.314.085
|% -7,85
|
|GRTRK
|28,02
|933.408.261
|% -9,96
|
|THYAO
|126,40
|923.529.951
|% -1,02
|
|ASTOR
|42,28
|690.520.067
|% -6,46
|
|KOZAL
|16,60
|525.390.297
|% -0,60
|
|EKGYO
|5,39
|260.188.181
|% -1,64
|
|YKBNK
|9,28
|371.223.256
|% -0,64
|
|ISCTR
|10,80
|397.254.173
|% 1,41
|
|GRTRK
|28,02
|933.408.261
|% -9,96
|
|KOZAL
|16,60
|525.390.297
|% -0,60
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4966
|19,5007
|% 0,16
|
|Euro
|21,4964
|21,5183
|% 0,26
|
|Sterlin
|24,5111
|24,6340
|% 0,33
|
|Frank
|21,7579
|21,8889
|% -0,71
|
|Riyal
|5,1839
|5,2099
|% 0,06
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.039
|2.039
|-11,06
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.492
|4.577
|-52,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.274
|-34,00
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,24
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|1,25
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TOASO, KOZAA
-
12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 8 kaybederek (% -1.21 ) 3, 983
-
12:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HURGZ, DAGHL, AVHOL, ATSYH
-
12:07
AKYHO, SELVA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:07
EMKEL, YUNSA, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında