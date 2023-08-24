***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 14:31
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189021
BIST
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17:147.637
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 35,16
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1425,7535
En Yüksek
|Değişim
|: -5,28%
|| -1,4358
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1428,0750
En Yüksek
|Değişim
|: -4,92%
|| -1,4513
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:141.587,97
En Yüksek
|Değişim
|: -5,15%
|| -86,26
|Açılış
|: 1.587,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:12
|GARAN
|54,45
|6.566.619.507
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|29.816.252
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|291,80
|2.515.231.398
|% -11,04
|
|KAYSE
|48,60
|2.224.010.143
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|336.914.513
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.005.528
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|209.934.249
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,86
|13.967.357.050
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,13
|13.033.205.634
|% 7,98
|
|THYAO
|237,10
|12.225.806.426
|% -1,08
|
|AKBNK
|30,20
|11.022.393.942
|% 9,18
|
|KLSER
|115,60
|10.371.075.435
|% -9,26
|
|YKBNK
|16,86
|13.967.357.050
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,13
|13.033.205.634
|% 7,98
|
|EKGYO
|8,60
|4.997.158.649
|% -4,23
|
|SKBNK
|4,15
|2.083.944.347
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,20
|11.022.393.942
|% 9,18
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6685
|25,7439
|% -5,32
|
|Euro
|27,8279
|27,9976
|% -5,18
|
|Sterlin
|32,4496
|32,6123
|% -5,88
|
|Frank
|29,0990
|29,2743
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8462
|6,8806
|% -5,24
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,47
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,60
|
|Cumhuriyet
|11.104
|11.271
|-404,00
|
|Tam
|10.764
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.399
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.691
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,11
|-1,16
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-0,38
|
Seans Raporu
17:12
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