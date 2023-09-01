***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2023 13:03
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190765
BIST
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14:417.966
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 47,70
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.019
14:4126,7353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0454
|Açılış
|: 26,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7353
En Düşük
26,6058
14:4128,9467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0201
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
14:411.670,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.670,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.671,39
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler14:39
|IZENR
|59,40
|3.636.525.390
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|1.609.031.951
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|225.523.777
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|5.611.145
|% 10,00
|
|ESCOM
|39,62
|104.970.782
|% 9,99
|
|KTLEV
|45,24
|1.530.875.888
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|266.771.886
|% -9,95
|
|YESIL
|5,15
|106.929.612
|% -7,21
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|DOBUR
|79,90
|90.088.047
|% -7,04
|
|ASTOR
|143,00
|5.686.227.763
|% -0,69
|
|ISCTR
|21,46
|4.896.915.546
|% 1,90
|
|TUPRS
|142,30
|4.326.198.494
|% 0,85
|
|IZENR
|59,40
|3.636.525.390
|% 10,00
|
|KOZAL
|28,16
|3.549.155.841
|% -1,05
|
|EKGYO
|8,70
|3.138.545.361
|% 1,28
|
|ISCTR
|21,46
|4.896.915.546
|% 1,90
|
|IHLAS
|1,11
|145.788.003
|% 1,83
|
|KOZAL
|28,16
|3.549.155.841
|% -1,05
|
|YKBNK
|15,84
|1.837.081.929
|% -0,38
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6884
|26,7394
|% 0,19
|
|Euro
|28,9419
|28,9481
|% -0,06
|
|Sterlin
|33,7682
|33,9375
|% 0,21
|
|Frank
|30,1426
|30,3242
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1007
|7,1363
|% 0,15
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|6,84
|
|Cumhuriyet
|11.235
|11.405
|31,00
|
|Tam
|10.991
|11.090
|-4,00
|
|Yarım
|5.512
|5.566
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,16
|0,19
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|0,92
|
Seans Raporu
14:39
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14:54PARSN
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Yüzde 4.02 oranında artışla 77.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 667 adet işlem
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14:51TETMT
Yüzde 9.99 oranında artışla 1, 592.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 430 adet işlem