***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2023 16:18
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192165
BIST
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16:358.230
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,92
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
16:3526,8185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0487
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,4038
16:3528,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0911
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,4686
16:351.658,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.658,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler16:35
|MIATK
|426,90
|532.020.529
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|80.596.055
|% 10,00
|
|POLTK
|6.215,00
|75.027.686
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|43.532.163
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|201.308.675
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|40.168.110
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|2.678.872
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|392.292.326
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|2.532.077
|% -9,92
|
|EMNIS
|57,10
|1.126.268
|% -8,05
|
|ASELS
|40,88
|7.382.523.533
|% 6,18
|
|EREGL
|46,66
|7.248.830.318
|% 1,43
|
|IZENR
|74,05
|7.020.589.413
|% 3,13
|
|EKGYO
|9,32
|6.011.531.272
|% -1,27
|
|ISCTR
|24,50
|5.713.305.406
|% 3,90
|
|EKGYO
|9,32
|6.011.531.272
|% -1,27
|
|YKBNK
|17,14
|4.873.774.213
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,50
|5.713.305.406
|% 3,90
|
|HALKB
|14,94
|2.926.905.051
|% 1,70
|
|ASELS
|40,88
|7.382.523.533
|% 6,18
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8121
|26,8185
|% 0,18
|
|Euro
|28,7949
|28,8123
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,5043
|33,6724
|% -0,06
|
|Frank
|29,9633
|30,1438
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1308
|7,1665
|% 0,25
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,83
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|11.255
|11.425
|-20,00
|
|Tam
|11.014
|11.103
|-41,00
|
|Yarım
|5.524
|5.573
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.786
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|-0,32
|
|B. Petrol
|89,75
|89,75
|-0,29
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, TOASO
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 01 artarak (% 0.10 ) 7, 215
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CELHA, MIATK, YONGA, ENERY, KZGYO, KLSER, BYDNR, ARZUM, SANKO
-
16:50
YEOTK, ENERY, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
BRYAT, MMCAS, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında