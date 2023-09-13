***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2023 16:14
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194445
BIST
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18:008.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -145,78
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
7.978
En Yüksek
8.236
18:0026,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1077
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
18:0028,9715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0515
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
18:001.657,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.657,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EBEBK
|74,80
|50.820.018
|% 10,00
|
|SRVGY
|326,70
|190.176.317
|% 10,00
|
|BRKVY
|50,05
|77.315.615
|% 10,00
|
|AYCES
|481,80
|254.367.629
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|136.081.338
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|187.142.747
|% -10,00
|
|OFSYM
|77,95
|202.395.619
|% -9,99
|
|SNPAM
|37,14
|6.154.135
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.944.405.483
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|634.336.171
|% -9,95
|
|SISE
|55,10
|10.090.212.936
|% 1,57
|
|ENKAI
|36,94
|7.802.167.649
|% -3,25
|
|YKBNK
|16,36
|5.662.349.474
|% 1,05
|
|THYAO
|231,40
|5.511.727.510
|% -1,95
|
|EREGL
|43,98
|4.625.636.890
|% -3,55
|
|YKBNK
|16,36
|5.662.349.474
|% 1,05
|
|EKGYO
|8,47
|2.576.623.628
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,82
|1.378.409.151
|% -2,03
|
|SKBNK
|5,51
|1.305.927.340
|% 5,35
|
|AKGRT
|6,13
|1.433.481.812
|% 8,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9459
|26,9515
|% 0,41
|
|Euro
|28,9560
|28,9774
|% 0,20
|
|Sterlin
|33,5592
|33,7275
|% 0,28
|
|Frank
|30,0610
|30,2421
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1614
|7,1973
|% 0,29
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,50
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.029
|11.117
|-40,00
|
|Yarım
|5.531
|5.582
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.791
|-10,00
|