***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 15:07
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204941
BIST
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16:348.234
En Düşük
|Değişim
|: -1,16%
|| -96,78
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.212
En Yüksek
8.471
16:3427,7556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0944
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
16:3429,3514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0687
|Açılış
|: 29,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3129
16:341.673,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.673,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler16:34
|POLTK
|9.997,30
|99.532.490
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.098,90
|207.908.111
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|13.606.335
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|462.235.159
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|29.222.112
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|THYAO
|224,70
|5.976.513.249
|% -2,35
|
|ASELS
|43,16
|5.703.946.974
|% 2,81
|
|TUPRS
|145,80
|4.592.307.371
|% 0,97
|
|EREGL
|43,62
|4.296.290.941
|% -1,13
|
|GESAN
|110,20
|4.246.843.241
|% 8,04
|
|EKGYO
|7,94
|2.812.444.946
|% -2,93
|
|ODAS
|13,47
|4.116.027.737
|% -0,22
|
|KATMR
|3,03
|912.887.509
|% -0,66
|
|ZOREN
|6,23
|1.791.331.777
|% 1,14
|
|YKBNK
|19,54
|4.230.744.648
|% 1,24
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7403
|27,7556
|% 0,34
|
|Euro
|29,3405
|29,3514
|% -0,23
|
|Sterlin
|33,8580
|34,0278
|% -0,37
|
|Frank
|30,5602
|30,7443
|% -0,02
|
|Riyal
|7,3745
|7,4115
|% 0,22
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|2,37
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|7,38
|
|Cumhuriyet
|11.619
|11.796
|30,00
|
|Tam
|11.367
|11.446
|-5,00
|
|Yarım
|5.701
|5.745
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.842
|2.872
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,74
|0,12
|
|B. Petrol
|87,55
|87,55
|1,73
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
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16:47ADEL
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 549.10 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 515 adet işlem
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16:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, PGSUS, PETKM
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16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 44 kaybederek (% -0.81 ) 7, 190
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKUR, CMBTN, VERUS, MRSHL, BRSAN, HKTM, ACSEL, BVSAN, ERBOS, KLNMA
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16:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, CASA, VANGD, TMPOL, SNPAM, IHAAS, QNBFB