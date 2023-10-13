***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 11:39
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205717
BIST
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14:268.141
En Düşük
|Değişim
|: -1,43%
|| -118,35
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:2627,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0772
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:2629,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0334
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:261.691,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 24,96
|Açılış
|: 1.691,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,59
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:24
|BMSTL
|53,90
|49.682.730
|% 10,00
|
|VERUS
|235,90
|22.809.806
|% 9,98
|
|HKTM
|73,90
|32.138.667
|% 9,97
|
|AVHOL
|79,40
|117.442.976
|% 9,97
|
|KLNMA
|38,98
|13.831.999
|% 9,07
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|2.148.070
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|8.301.375
|% -9,54
|
|IHAAS
|16,42
|241.524.898
|% -9,23
|
|MIATK
|492,00
|89.321.066
|% -8,89
|
|THYAO
|221,20
|3.121.870.443
|% -1,73
|
|YKBNK
|18,83
|2.393.809.935
|% -2,74
|
|TUPRS
|147,00
|2.147.891.825
|% -0,14
|
|GESAN
|104,90
|1.374.049.832
|% -4,46
|
|KOZAL
|27,50
|1.354.486.217
|% -1,43
|
|ZOREN
|6,32
|1.101.457.760
|% -0,16
|
|EKGYO
|7,76
|1.346.591.953
|% -2,14
|
|YKBNK
|18,83
|2.393.809.935
|% -2,74
|
|ODAS
|13,41
|1.218.656.464
|% -0,89
|
|KATMR
|2,90
|229.061.889
|% -2,68
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7927
|27,8095
|% 0,30
|
|Euro
|29,2874
|29,2941
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,7400
|33,9092
|% 0,24
|
|Frank
|30,5011
|30,6848
|% 0,32
|
|Riyal
|7,3897
|7,4268
|% 0,26
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|25,85
|
|Altın Gr.
|1.692
|1.692
|25,61
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.439
|11.524
|97,00
|
|Yarım
|5.737
|5.784
|49,00
|
|Çeyrek
|2.860
|2.892
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,38
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|3,06
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:37XU100
Endeks 8, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 55, 495.00 milyon TL de
-
14:37YUNSA
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 90.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 199, 084 adet işlem
-
14:36IHAAS
Yüzde -9.18 oranında düşüşle 16.43 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 514, 086 adet işlem
-
14:35GEDIK
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 035, 131 adet işlem
-
14:34IEYHO
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 177, 305 adet işlem