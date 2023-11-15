***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2023 10:03
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218010
BIST
'
12:237.692
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,19
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.673
En Yüksek
7.738
12:2328,6715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0397
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
12:2331,1457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0409
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
12:231.816,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.816,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.818,47
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler12:23
|MAALT
|968,00
|173.050.316
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|6.791.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|697.735
|% 10,00
|
|KENT
|749,00
|2.214.044
|% 9,99
|
|MARBL
|19,39
|39.214.588
|% 9,98
|
|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
|
|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|3.587.640
|% -9,98
|
|EUYO
|15,34
|2.470.151
|% -9,98
|
|THYAO
|236,50
|3.435.444.790
|% -0,25
|
|MIATK
|820,00
|2.302.540.989
|% 0,61
|
|REEDR
|27,68
|1.582.751.591
|% 9,93
|
|EREGL
|38,66
|1.394.109.255
|% 1,31
|
|TUPRS
|152,30
|1.333.434.887
|% 0,07
|
|EKGYO
|7,38
|806.492.929
|% -1,47
|
|IHLAS
|1,43
|143.076.294
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,85
|143.103.039
|% 0,00
|
|REEDR
|27,68
|1.582.751.591
|% 9,93
|
|YKBNK
|16,34
|909.697.921
|% 0,31
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6651
|28,6715
|% 0,14
|
|Euro
|31,1150
|31,1457
|% -0,13
|
|Sterlin
|35,6094
|35,7880
|% -0,20
|
|Frank
|32,1280
|32,3215
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6212
|7,6594
|% 0,15
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,28
|23,31
|% 0,66
|
|Platin
|889,82
|890,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,62
|1.025,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,35
|82,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,26
|1.971,61
|% 0,66
|