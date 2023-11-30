***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2023 11:58
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221117
BIST
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13:048.027
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 17,90
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.001
En Yüksek
8.038
13:0428,8672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0622
|Açılış
|: 28,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7617
13:0431,5703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1934
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,5191
13:041.892,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -8,92
|Açılış
|: 1.892,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.888,35
BIST En Aktif Hisseler13:02
|BINHO
|294,25
|1.119.275.152
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|65.074.094
|% 10,00
|
|INGRM
|726,00
|107.011.439
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|153.653.640
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|3.192.968
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.200.477.969
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|16.654.191
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|16.868.933
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|6.929.548
|% -9,90
|
|QNBFB
|237,00
|6.481.182
|% -9,80
|
|THYAO
|254,25
|3.322.493.250
|% -0,29
|
|ISCTR
|22,30
|1.707.531.402
|% 1,64
|
|SASA
|49,52
|1.642.720.990
|% -3,09
|
|AKBNK
|34,36
|1.564.596.354
|% 1,30
|
|ASELS
|49,08
|1.323.952.132
|% 2,25
|
|ISCTR
|22,30
|1.707.531.402
|% 1,64
|
|EKGYO
|7,44
|519.764.697
|% 0,54
|
|YKBNK
|19,27
|1.117.547.227
|% -0,36
|
|PETKM
|21,84
|1.041.458.990
|% 1,87
|
|AKBNK
|34,36
|1.564.596.354
|% 1,30
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8347
|28,8881
|% -0,14
|
|Euro
|31,5595
|31,5853
|% -0,56
|
|Sterlin
|36,4021
|36,5847
|% -0,53
|
|Frank
|32,8547
|33,0527
|% -0,30
|
|Riyal
|7,6699
|7,7084
|% -0,21
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,95
|24,97
|% 0,66
|
|Platin
|931,21
|932,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,57
|1.015,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,67
|83,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,96
|2.038,24
|% 0,66
|